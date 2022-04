Erwan CONQ

Particulièrement efficace au sein de structures en forte évolution,

Je m'appuie sur d'excellentes capacités à créer et manager des équipes,

pour atteindre les objectifs des sociétés auxquelles je contribue (top et bottom line).



Orienté « Expérience client »,

je suis reconnu pour mon expérience des services managés,

tant sur le plan du Business Development, que du Delivery et de la fidélisation client.



Bilingue Anglais, je suis à l'aise dans des environnements matriciels et internationaux,

habitué à interagir avec un large éventail d'interlocuteurs,

décideurs et acteurs de terrains.



Porté sur l'innovation et m'appuyant sur un solide bagage technique,

je suis fiable et engagé,

à la recherche d'un nouveau challenge au sein d'une société high-tech,

avec la volonté de développer ses clients, produits et/ou services professionnels.



Mes compétences :

3D

Video IP

Mobile applications

Intégration de solutions

Project management

Management d'équipes

Recrutement informatique

Recrutement cadres

Innovation produit

Exploitation informatique

Contrats informatiques

ARCHITECTURE FONCTIONNELLE

Architecture logicielle

Gestion du chan

Saas Cloud

Managed Services