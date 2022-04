Erwan COTTEN

20 ans de conseil en création, reprise et développement de PME

Spécialisé dans l'accompagnement des structures de l'économie sociale et solidaire, sur les volets stratégiques, organisationnels et financiers.



Evolution à Bretagne Active en janvier 2015 : au sein du Pôle Economie Sociale et Solidaire (ESS)

chargé de mission Fond de Confiance/Cap créations et FINES (financement des structures de l'ESS)



Depuis 2016 entreprend un projet collaboratif autour des circuits courts alimentaires et de l'insertion par l'activité économique.



Mes compétences :

Banque

Bois

Conseil

Défiscalisation

fiscalité

Foncier

Immobilier

Investissement

Investissement locatif

Ossature bois

Placement immobilier

Stratégie

Gestion

Vente

Communication

Négociation

Management