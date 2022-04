Erwan DE SAINTE MARIE

Diplômé de l'Institut de Gestion de La Rochelle, j'ai acquis de solides connaissances techniques en gestion et en marketing ainsi que des compétences commerciales lors de mon cursus d'Ecole Supérieure de Commerce.



Mes expériences en entreprise, illustrent mes qualités d’adaptation, de persévérance ainsi que ma curiosité et ma rigueur dans le travail. Ces expériences, m’ont aussi beaucoup apporté en termes de maturité et d’aisance relationnelle. Autant d’atouts qui me laissent penser que mon profil correspond aux exigences de recrutement du monde professionnel d’aujourd’hui.