Erwan DEPREZ

Actuellement chez Pomona, mon métier consiste à déployer la nouvelle solution informatique (SAP) dans les succursales du Groupe sur la partie Logistique.



Conseils, accompagnements, conduite du changement auprès des équipes font partie de mon quotidien. Cela me permet aujourd'hui d'avoir de réelles connaissances et compétences sur le métier de la logistique en entrepôt (terrain et système).





Mes compétences :

Amélioration Continue

Gestion de flux

Gestion de projet

Logistique

Management

Organisation

SAP

Supply chain

WMS