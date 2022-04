Erwan DESPOIS

Bonjour a vous recruteurs et recruteuse, Je viens de finir ma formation en tant qu'agent de sureté aéroportuaire typo 10

J'ai eu une petite mission d'intérim sur des "parif" et "pif" pour un grand groupe français,

Je ne demande cas exploiter mes acquis, et ma forte expérience dans la sécurité durant 7 ans

Je suis a l'écoute de toute proposition sérieuse,

merci a vous de m'avoir lu,

cordialement