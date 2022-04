Erwan DILMI

Bonjour,



Suite à ma validation de formation de chargé d’accompagnement social et professionnel (titre RNCP niveau III) auprès du CNAM je m'oriente vers un poste de conseiller en évolution professionnelle auprès d'un OPACIF ou d'une OPCA.



Pour gagner en compétences et en expérience j'ai initié, à titre personnel, des accompagnements de reconversion professionnelle.



En complément de mon activité professionnelle j’interviens depuis quatre ans en qualité de bénévole au sein d’une association. J’accompagne des publics sur des thématiques socio-professionnelles de façon individuelle et collective. Cet engagement citoyen m’a permis d’engager une réorientation professionnelle vers les métiers de l’accompagnement.



Après une minutieuse enquête métier j’intègre le cursus de formation dispensé par le Conservatoire National des Arts et Métiers. Cette année de formation structure ma pratique professionnelle et me permet d’obtenir avec succès le titre RNCP de Chargé d’Accompagnement Social et Professionnel. La richesse des enseignements de la formation et mon expérience de conseil et d’orientation au sein de la plateforme emploi du Secours Catholique ont structuré ma pratique et confirmé mon désir d’accompagner des personnes à la co-élaboration et la concrétisation de leur projet professionnel.



De formation commerciale je possède une expérience solide en matière de conseil client. Je m’appuie sur mes capacités d’écoute et de reformulation pour favoriser l’expression de la demande de mes interlocuteurs. En tant que gérant de société dans le transport privé, j’acquiers de la méthode de travail et fait preuve de ténacité. Mon activité me permet de concevoir, de développer et d’articuler un réseau de partenaires aux compétences diverses. J’interroge régulièrement ma pratique professionnelle et l’ajuste au quotidien pour pérenniser mon activité



Mes compétences :

√ Accueillir, renseigner et informer, en identif

√ Accompagner à l’élaboration de projets d’évolu

√ Assurer des relations de coopération, d’écoute a

√ M’investir dans le projet d’équipe en particip

√ Prendre le recul nécessaire à la mise en quest