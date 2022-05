Valery MBIANDA

Animé d'une volonté de changement, je me suis mis à l’écoute du marché afin d’explorer les opportunités de nouvelles collaborations.

Mon parcours professionnel se caractérise par une évolution permanente, depuis des fonctions operationnelles de support technique jusqu'à la prise en charge de projets stratégiques.

Fort de mes 10 années d’expérience au sein de grands groupes, je suis en mesure d’assurer des prestations de Chef de projet s’articulant autour des problématiques aussi bien de gestion d’infrastructure de production que de sécurité des systèmes d’information.

Acteur investi depuis les phases de conception jusqu'aux phases de déploiement des solutions choisies, je m'épanouie aisément au sein des équipes projets transverses autour des infrastructures IT, faisant appel à ma sagacité tant verticale qu'horizontale.



Mes compétences :

Administration

Administration système

Administration système réseaux

Analyse fonctionnelle

Architecture

Conception

Linux

Messagerie

Pilotage

Pilotage projet

Production

Rédaction

Sécurité

UNIX

Gestion de projet

Microsoft Windows 2000 Professional

Lotus Notes/Domino

Oracle

Microsoft Windows 2003 Server

TCP/IP

Linux Red Hat

Active Directory

SQL

SMTP

RACF

PGP

NetCool

Microsoft Windows 2008 Server

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Office 2007

Microsoft Internet Explorer

Microsoft Exchange 2007

Microsoft Exchange 2003

Microsoft Exchange 2000

Dynamic Host Control protocol

Domain Name Server Protocol

Data Centre

BlackBerry

Audit

AIX UNIX

la maintenance

XFB Gateway

X500

X400

WebSphere MQ

WINS

Veritas Backup Exec

TOAD

System Center Operations Manager

Symantec

Sybase

Solarix 8-10

Siebel

Serveurs Domino

Secure Socket Layer

Secure Shell

SAP

SAN

Restitution

Patrol

POP

PKI

PC Anywhere

Office2k

OSI

Novell OES 2

Novell Netware

Network Attached Storage

NetIQ

NETBACKUP SOUS LINUX SUSE

Microsoft Word

Microso