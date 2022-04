Erwan DION

Directeur de projet SQLI (SSII spécialisée dans l'accompagnement, le conseil et l'intégration de solution ebusiness et ecommerce).



Responsable des projets de l'équipe SQLI Agency Nantes.

Gestion des équipes (consultants, chefs de projets, DA, ingénieurs de conception, ingénieurs de développements, experts techniques.

Pilotage d'un centre de profit.



Responsable Assurance Qualité sur les projets forfait d'envergure (entre 500 et 1 500 j/h) de l'agence de Nantes.

Mise en oeuvre pratiques CMMI Niv 4.



Responsable de réponses à appel d'offre pour les projets Web / intégration de solutions portail / CMS / ECM, intégration de solutions e-commerce.



Intervention auprès de clients en conseil et accompagnement sur des problématiques de définition et de mise en oeuvre de projets d'intégration de solutions Internet/Extranet/Intranet portail ou plateformes e-commerce.



Mes compétences :

Alfresco

ATG

Cms

CMS Typo3

Drupal

E-business

E-commerce

Ebusiness

Ecommerce

Ezpublish

Hybris

Internet

Intranet

Liferay

Magento

Marketing

NTIC

Typo3

Web

Web marketing