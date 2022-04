Erwan DONVAL

Après un peu plus de 10 années passées au sein de Cabinets d'Expertise Comptable & d'Audit, de groupes de distribution, j'ai créé début 2012 le cabinet de Conseil VLS Finance.





VLS FINANCE Expert-Conseil en Finance d’Entreprise & Direction financière accompagne les dirigeants dans leurs problématiques financières et organisationnelles en environnement sensible et complexe.

Nous proposons un accompagnement personnalisé et des solutions adaptées aux PME de 20 à 500 salariés, avec une palette large de secteurs d’activité.





Nous intervenons plus particulièrement dans les contextes suivants :



- Situations d'urgence / Gestion de crise

# Gestion des difficultés de trésorerie

# Substitution temporaire du DAF/RAF et mise en place d’une organisation pérenne

# Accompagnement dans la gestion d’un accroissement / d’une réduction soudain(e) d’activité



- Situation de transition / Conduite du changement

# Accompagnement dans les opérations d’acquisitions / cessions

# Pilotage de la réorganisation / restructuration de la DAF

# Assistance à l’élaboration d’une stratégie financière adaptée aux évolutions de la société



-Gestion de projets

# Assistance dans la sélection et la mise en place de nouveau système d’information (ERP …)

# Étude et optimisation des coûts internes de votre structure

# Mise en place d’outils de pilotage de la performance (tableau de bord, de reporting …)

# Aide à l’obtention de financement



- Aide à la création

# Définition du meilleur statut juridique de l’entité et du statut social du/des dirigeant(s)

# Élaboration de Business Plan

# Recherche de financement et / ou de subvention

# Mise en place d’outils de pilotages (gestion, performance commerciale …)