Karine DOUKHAN

Il y a 18 ans au sein du groupe Robert Half International, je découvre en tant que Consultante les métiers du recrutement pour les métiers de la Finance

Puis rapidement le groupe me confie la mission passionnante de créer la Division Robert Half Management Resources en 2000, adressant un marché de niche que sont les services du Management de Transition.



Le Management de transition consiste en la mise à disposition d'experts sur des missions projets et de remplacements dans toutes les fonctions support de l’entreprise.



Cette division grandissante, j'étends mon périmètre managérial auprès de 2 autres divisions temporaires sur le bureau de Paris pendant 3 ans. Puis ensuite eu en tant que Business Développement Manager je promeus le Management de Transition en Espagne et Irlande.

En tant qu'Associate Director, j’accompagne la croissance de la Division Robert Half Management Resources en France au travers de 4 Bureaux sur un positionnement financier.

Aujourd’hui Director, la Division Robert Half Management Resources est composée de 6 bureaux , et couvre les fonctions et expertises financières , Ressources humaines juridique, Achat , Logistique, qualité DSI, Direction Générale .

Nous accompagnons aussi toutes les entreprises dans leurs transformations digitales, véritable enjeu auprès de toutes les fonctions supports de l’entreprise.



Ame de bâtisseur, je suis passionnée par les relations humaines au service de mes équipes et de nos clients.

Ce qui m’anime tous les jours c’est aider comprendre et servir nos clients et candidats bâtir de vraies et sincères relations dans la durée .



La pédagogie j’ai débuté dedans, en plus de mes activités je suis Secrétaire Générale de PSB Alumni pour accompagner les Alumni dans leurs transitions professionnelles



Mon modèle : Simone Weil qui incarne le « tout est possible »



Mes compétences :

Ressources humaines

Recrutement

Management

Coaching

Conseil

Formation

Communication

Sourcing

Accompagnement