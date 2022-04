Erwan FAUSTHER

Issu d’un DUT Génie Industriel et Maintenance, j’ai depuis toujours été passionné par les nouvelles technologies et le fonctionnement des dispositifs que je rencontre. La formation que je suis actuellement à Polytech’ Lyon me permet de faire une corrélation parfaite entre passion, technicité et connaissance des dispositifs médicaux.



Quitter mon pays à 18 ans pour poursuivre mes études supérieures à l’étranger a forgé mon caractère et me permet désormais de ne plus avoir peur de me lancer dans de nouveaux projets et de ne pas avoir peur d’atteindre les objectifs que je me suis fixé.



Je navigue actuellement sur la barque des affaires réglementaires prêts à répondre aux exigences des autorités de santé avec pour objectif à long terme de développer le secteur du biomédical et de rendre accessibles les dernières technologies relatives aux dispositifs médicaux dans la région d'Afrique Centrale.



Mes compétences :

Gestion et optimisation de la Maintenance(études d

Management de Projet (Projet Afib)

Matlab

Programmation Orientée Objet sous Linux et Windows

Informatique et Automatique Industrielle (Grafcet,

Visual Basic for Applications

Pack Microsoft Office