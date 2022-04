Erwan FLOCH

Actuellement et jusqu´à fin 2020: Mastère Spécialisé Big Data à Télécom Paris.



Ingénieur process / mise en service des fours industriels dans lesquels sont produits les ferroalliages.

Forte expérience internationale de terrain dans l´industrie lourde.



Études sur le procédé de production.



2017-2019: usine clé en main de silicium de PCC en Islande. General Commissioning Coordinator.

2014-2017: démarrage des fours de ferrochrome de ERG au Kazakhstan.

2015: fours de silicium aux USA et de ferronickel (Posco) en Corée du Sud.

2010-2013: fours de ferronickel au Brésil (Vale et Anglo American). Commissioning manager.

2008: four de dioxyde de titane en Chine.



Mes compétences :

Métallurgie

Mise en service

Commissioning

Process

Python

Big Data