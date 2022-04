Erwan FLOURY

Diplomé d’un Master 2 en Marketing à l’Institut d’Administration des Entreprises de Toulouse, j’ai occupé ces 4 dernières années les postes de Chef de Produit, Responsable Marketing et Chef de Projet Web au sein de différentes entités.

Ces expériences diverses m’ont amené à maîtriser l’ensemble des outils de communication internes et externes au sein d’une organisation et à acquérir un réel savoir-faire en matière de communication écrite et d’organisation .



Capable de piloter des projets marketing/web et d’en assurer la relation client, doté d’une expérience significative dans la e-communication et le web-marketing, je pense avoir acquis une maturité suffisante pour répondre à vos besoins.

Polyvalent, à l’écoute de mes collaborateurs, mes capacités d’adaptation aux facteurs humains et situationnels ainsi que ma détermination et mon investissement personnel dans les missions qui m’ont été confiées m’ont permis d’être reconnu et apprécié.





Mes compétences :

Communication institutionnelle

Photoshop

Marketing opérationnel

Communication interne

Organisation d'évènements

Marketing stratégique

Marketing digital

Rédaction

Créatif

Ms office

Communication externe

Encadrement d'équipe

Marketing

Communication

Sociable

Web

Chef de produit

Dynamique

Search Engine Optimisation

Drupal

Customer Relationship Management

Back Office