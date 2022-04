Erwan GICQUEL

De formation principale ingénieur en Sciences des matériaux - spécialisé en Recherche et Développement – j’ai complété mes études par un Master Recherche appliquée en Nanotechnologie, nanomatériaux. Je suis actuellement en recherche active d'emploi : Ingénieur d'étude en sciences des matériaux.



A travers mes stages et projets professionnels, j’ai pu être confronté à l’étude de divers matériaux et leurs propriétés (Métallurgie, plastique, verre, céramique,…) dans un contexte de recherche. Notamment, à l’INRA de Nantes, où j’ai réalisé plusieurs projets de recherche appliquée en nanomatériaux pour des dépôts de couches minces. Une partie des travaux a été intégré dans le dépôt d’un brevet et certains éléments découverts vont être sanctionnés par une publication.



Fort de ces différentes expériences professionnelles, j’ai appris à travailler en équipe dans le domaine de la recherche, gérer un projet de recherche, structurer une bibliographie, mener à bien les plans d’expériences envisagés et établir des comptes rendus de synthèse des projets.

Ces différents projets m’ont permis de développer des connaissances en expérimentation et études scientifiques (dépôts par pulvérisation, CVD, mécanique, nanoparticules…), et un intérêt pour la résolution de questions scientifiques sur des thématiques de matériaux innovants : couches minces, encapsulation, colloïdes, traitement de surface, analyse mécanique, ...



Mon investissement dans la création et la direction d’une équipe de tennis m’a permis de planifier des rencontres, motiver et gérer l’emploi du temps d’une équipe. De plus mon investissement personnel dans le judo, aboutissant à une sélection au championnat de France de judo depuis deux ans, m’a appris à être persévérant et compétitif dans mon travail.



De caractère rigoureux, , imaginatif et curieux scientifiquement, je suis intéressé par des projets de R&D en sciences des matériaux avec, si possible, une portée sur les nanomatériaux, la nanoscience et les matériaux innovants. Dans le cadre de la Recherche scientifique, je reste ouvert à des possibilités de thèse, notamment des thèses CIFRE.



N’hésitez pas à me contacter pour tout échange, éclaircissements et précisions.



Mes compétences :

Sciences des Matériaux

Ingénieur

Matériaux nanostructurés

Synthèse et caractérisation des matériaux

Recherche et Développement

Gestion de projet

Matériaux hybrides

Physico-chimie des matériaux