Lambert GRIMAULT

Ingénieur spécialisé en Génie civil/bâtiment écoconstruction, je suis actuellement en poste à la ville de Nort-sur-Erdre en tant que Responsable du Centre Technique Municipal et Adjoint à la Directrice des services techniques.

Mes missions se distinguent selon deux axes :

- Je suis chargé de l'encadrement des 4 équipes techniques (batiment, voirie, espaces verts et entretien-propreté), soit une trentaine d'agents au global, et de veiller à l'entretien du patrimoine communal (entretien courant, verifications réglementaires, contrats de prestations...)

- je suis également en charge du suivi et de la gestion de travaux de rénovation de bâtiments ou de projet neufs. J'ai donc notamment suivi les projets suivants : construction d'une halle de tennis (2courts, 2012/2013), extension d'une école maternelle avec un restaurant scolaire et un APS/ALSH (450 m2, 2013/2015), une médiathèque (770m2, 2016/2018), et actuellement en cours de programmation un complexe sportif (3000 m2, 2017/2020).



Mes compétences :

Maitrise de l'outil informatique

Calcul de ponts thermiques

Collectivité territoriale

Marchés publics

Conception bioclimatique

Étanchéité air

Construction paille

Diagnostic maintenance

Diagnostic énergétique

Bâtiment

Finances publiques

Management d'équipe

Comptabilité publique nomenclature M14