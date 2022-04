Erwan GIRARD

En tant que technicien, je suis confronté chaque jour à une clientèle de tous horizons qu'il faut satisfaire



Je suis chargé de l'entretien, de la maintenance, du dépannage sur l'ensemble de la gamme BWT en matière d'appareils de traitement des eaux réservés aux particuliers,principalement des adoucisseurs et des osmoseurs.



Je propose des solutions adaptées à mes clients en fonction de leurs besoins en eaux, traitements et dimensionnement d'équipement. Je n'hésite pas à faire profité mes clients de mon expérience et de mes connaissances spécifiques aux métiers de l'eau.



Je suis amené à vendre du matériel spécifique et à en assuré de S.A.V, je propose des contrats d'entretien, je valide également la conformité des installations pour la bonne marche des garanties du matériel



Je travail également en collaborations avec des professionnels du bâtiment, constructeurs, installateurs, plombiers chauffagistes ...



Ce métier demande, organisation, diplomatie,ponctualité, rigueur et surtout conscience professionnel







Mes compétences :

Maintenance

Vente

Gestion de la relation client