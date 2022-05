Sonia CHATELLIER

Chargée de mission eau et environnement (A la recherche d'un emploi)



23 ans



Riche d’un parcours étudiant diversifié dans le domaine environnemental et plus particulièrement des eaux (potables, usées, de loisir, thermales, pharmaceutiques, chaudes sanitaires, cours d’eau), ainsi que d’une expérience en Recherche et Développement dans deux domaines différents (ingénierie / construction d’un pilote et écotoxicologie végétale aquatique), mon objectif professionnel serait de travailler dans le secteur Recherche et Développement d’une entreprise dans le domaine du traitement des eaux ou sur l'impact de la pollution aquatique pour l'environnement



Mes compétences :

Traitement des eaux usées/potables/industrielles

Traitement des eaux de loisir et de santé

Prélèvements d'échantillons

Analyses microbiologiques

Analyses physico-chimiques normalisées/de terrain

Dimensionnement de réseaux

Audits techniques sanitaires

Conception et mise en place d'un prototype

Réalisaton de synthèses/posters...

Eau

Technique

Pédologie