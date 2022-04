Erwan GOUEROU

Etudiant de 19 ans, passionné de sport, de musique et de culture High-tech, je recherche un stage dans le cadre de ma deuxième année de DUT Mesures Physiques. Enthousiaste, dynamique et autonome, je recherche un projet dans un domaine qui me plait, me permettant de me faire une idée sur le monde du travail dans la Physique. Je possède une grande mobilité puisque je suis titulaire du permis B.



Mes compétences :

Qualité

Mécanique

Arduino

Compatibilité Electro Magnétique

Métrologie

Mécanique des fluides

Traitement du Signal

Energies renouvelables

Thermique

Chimie

C++

Acoustique

Microsoft Office

Retouche d'images

Electronique de puissance

Electricité

Electronique

Optique

Labview

LibreOffice

Thermodynamique