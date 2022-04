Erwan GRIFFON

Je suis traducteur indépendant de l'anglais en français. En ce début d'année 2012 je viens de créer ma société d'édition de jeux de société : Les Jeux du Griffon. Je traduit, auto-édite, fabrique et vends des jeux de stratégie et de société par le biais d'internet. J'ai longtemps effectué des traductions dans le milieu des jeux vidéo et des jeux de société. Cela fait plus de 10 ans que je travaille dans le domaine du jeu. J'ai eu un magasin sur Nantes et je travaille également aujourd'hui deux jours semaine au magasin La Cage aux Trolls à brest (29).



Mes compétences :

Anglais

Internet

Internet & Multimédia

Localisation

Multimedia

Société

Traduction