Erwan GUEGAN

Directeur des Opérations - General Manager



PROSECO est un acteur majeur français, de la protection incendie passive et de l'isolation thermique dans l'univers de la construction. Notre rayonnement National s'appuie sur 7 agences Régionales opérationnelles, composées d'équipes emblématiques, reconnues pour leur professionnalisme et leur savoir faire



Notre cellule Grands Projets intervient également en France comme à l'étranger sur les projets majeurs et les défis incontournables.



La complémentarité de nos Métiers nous permet d'intervenir et d'accompagner les projets en "offre Globale".



Tous les ouvrages, avec leurs enjeux propres, doivent garantir une isolation efficace et la sécurité de ceux qu'ils accueillent...

Aujourd'hui nous réalisons et accompagnons avec passion ces enjeux.



Mes compétences :

Construction

Désenfumage

Flocage

Isolation

Peinture

Protection incendie

Rénovation