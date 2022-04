Erwan GUILLERM

De formation biologique, ma passion pour l'informatique m'a conduit à fusionner ma formation initiale avec mon occupation favorite.

Depuis lors, je travaille dans les technologies informatiques appliquées à la santé et plus particulièrement en relation avec les laboratoires d'analyses médicales et d'anatomo-pathologie.

Mes divers expériences professionnelles en France et à l'international m'ont amené à développer un fort sens relationnel avec tous les contacts que j'ai rencontrés.

Ma priorité ? Trouver une solution aux problèmes qui me sont soumis grâce à ma connaissance du milieu dans lequel j'évolue tout en utilisant tous les moyens disponibles.

Ma spécialité ? L'interconnexion des systèmes par tous les moyens !



Mes compétences :

Linux

HL7

ASTM

SQL Caché

VMware ESX

Administration Windows 2008

Réseaux informatiques & sécurité

Maintenance informatique

Middleware

Support technique

Microsoft Windows

VBScript

PhpMyAdmin

Biologie

PHP

Microsoft SQL Server

MySQL

SQL

Health Level 7

XML

JavaScript

MIRTH Connect