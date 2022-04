Erwan GUIRIEC

CEO et Co-Fondateur de breaking_web. J'interviens depuis près de 10 ans en stratégie digitale et gestion de projets innovants pour des clients de premier plan parmi lesquels : Unilever, The Voice, Logitech, Etam, Undiz, Universal Music, Bouygues Telecom, le Mondial de l'Automobile, Klépierre, Withings...



Fortement impliqué dans l'opérationnel, l'expérience utilisateur et la coordination d'équipes créatives et techniques, j'ai conçu & déployé des opérations digitales de grandes envergures en France et à l'international (campagnes digitales, applications mobiles, sites web, e-commerce, stratégies d'acquisition, gestion des médias sociaux, e-CRM, e-réputation...).



Je suis également co-fondateur de deux autres start-ups innovantes et j'adore partager mon expérience auprès des étudiants du CELSA (Université Paris IV Sorbonne), d'HEC Paris, de Dauphine et de Panthéon-Assas.



• Passionné • Créatif • Organisé • Curieux

• Récompensé chaque année depuis 2009

• Diplômé du CELSA en 2007 (mention très bien)

• Parle français & anglais



Mes compétences :

Stratégie internet

Social media

Stratégie de communication

Management de projet

Management

Communication

Publicité

Planning digital

Project management

Directeur de projet

Directeur général

Account manager