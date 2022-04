Erwan HARDY

DOMAINES D’EXPERTISE

Expertise métier : Service et après vente automobiles, Location longue durée, assurance flotte

Management : Encadrement d’équipe

Achats : Gestion des relations fournisseurs, pérennisation de partenariats

Conduite de projet : Maîtrise d’ouvrage informatique, animations et formations



EXPERIENCE PROFESSIONNELLES

06/2016: Responsable ce centre de profit : Cesson Dépannage – Cesson Repar’Auto

- Gestion des plannings de dépannages

- Gestion des relations avec les clients

- Prise de rendez-vous client – Devis - Facturation

- Gestion et optimisation des moyens techniques de l’entreprise

- Gestion du planning des rendez-vous clients

- Dépanneur

- Développement commercial



03/2013 – 06/2016 : Responsable ce centre de profit : Garage du domaine

- Gestion des relations avec les clients

- Prise de rendez-vous client – Devis - Facturation

- Gestion et optimisation des moyens techniques de l’entreprise

- Gestion du planning d’intervention

- Dépanneur

- Développement commercial



08/2011 – 11/2012 : Responsable SAV et technique – Pesage Industriel de l’Ouest

- Gestion des relations avec les partenaires de pesage :

• Fournisseurs matériels neufs

• Fournisseurs de pièces détachées

• Gestion des stocks

• Relations avec les organismes de tutelle (DIRECCT, LNE et COFRAC)

- Encadrement et gestion des personnels techniques

- Gestion et optimisation des moyens techniques de l’entreprise

- Gestion du planning d’intervention

- Membre du conseil de direction

- Développement commercial



2003 a Juillet 2011: PARCOURS SA Location Automobiles Longue Durée :

- Gestion des relations avec les partenaires automobiles :

Constructeurs

Pétroliers

Loueurs Courtes Durées

Prestataires pneumatiques

Assistance

- Gestion de dossiers litiges avec les partenaires

- Gestion des protocoles mis en place avec les prestataires

- Gestion des dossiers recours clients - prestataires

- Rédaction du cahier des charges de la mise en place de l’Auto Assurance

- Formation du personnel sur l’Auto Assurance et la gestion des sinistres partiels et totaux

- Conseiller technique des plateau d’assistance et de services clients

Responsable de plateau technique et VO

1998 – 2003 : PARCOURS SA OUEST Location Longue Durée

- Création de plate forme de service et d’assistance aux clients

- Création de service de vente de VO à professionnels et particuliers

Chef d’atelier

1995 – 1998 : Responsable d’atelier carrosserie automobiles : Garage BLOT – Agent FORD

- Gestion de l’atelier carrosserie

- Gestion du planning client

- Dépannage et remorquage

Carrossier

1994 – 1995 : Carrossier : SADAC – concession RENAULT

- Carrossier - peintre

- Dépannage (Renault Assistance)

1993 – 1994 : Carrossier : NET AUTO

- Marbre

- Peinture

1993 : Mission Intérimaire de carrossier

- Restauration de véhicules anciens (en totalité)

- Prototype

- Peintre en carrosserie

1989 – 1993 : Formation de carrosserie en Alternance : Compagnon Du Devoir Du Tour de France

- Carrosserie automobiles – Garage Abbella – TOULOUSE

- Prototype polyester et tôle – Car Ven – MORTAGNE SUR SEVRE

- Prototype poids lourd – ASCA – EPONE

- Réparations Poids Lourd – ASCA – EPONE

- Construction Poids Lourd – ASCA EPONE



FORMATIONS



1994 : Brevet de Maîtrise de carrosserie (Compagnon du Devoir)

1993 : P.O de carrosserie (Compagnon du Devoir)

1991 : B.E.P de carrosserie Réparation (Compagnon du Devoir)

: Formation de peintre en carrosserie (Compagnon du Devoir)

1990 : C.A.P de carrosserie Réparation (Compagnon du Devoir)

: Formation en marbre en carrosserie (Compagnon du Devoir)

1989 : C.A.P de carrossier constructeur (Compagnon du Devoir)

1988 : Baccalauréat série D (Biologie, Mathématique et Sciences Physiques)

1987 : Baccalauréat série H (Informatique)



AUTRES INFORNATIONS



Anglais : Parlé, lu et écrit

Espagnol : Notions

Permis : A, B, C et E

39 ans



Mes compétences :

Automobiles anciennes

Expert technique

Manager

Automobile