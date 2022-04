Erwan HENRY

AddixWare est une société d'ingénierie informatique à dimension humaine, spécialisée et reconnue sur les technologies orientées objets, composée d'experts et de passionnés en développement Java, Microsoft .Net et Web.



Notre volonté est de transformer l’image et le métier du service informatique pour lui redonner ses lettres de noblesse. Pour cela une véritable rééducation du marché s’impose tant auprès de nos candidats que de nos clients.



Depuis 2012, AddixWare est agréée CIR par le Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche.



Nous recrutons régulièrement sur Sophia Antipolis des personnes passionnées sur les technologies .Net, Java, PHP, Mobile, C et C++. En plus des compétences techniques, nous seront sensibles aux personnes qui souhaitent s’épanouir dans leur métier et qui veulent apporter leur contribution dans le développement de leur société.



N'hésitez pas à me contacter ou à visiter notre site :Array.



Mes compétences :

Windows

Management de projet

Linux

GANTT Project

Scrum

CAN

C++

Microsoft office

JAVA

Eclipse

Management d'équipe

Keil

VHDL FPGA