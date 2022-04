Erwan HUON

L’entreprise évolue aujourd’hui dans un environnement toujours plus exigent, elle doit constamment s’adapter, faire preuve de réactivité, appliquer de nouvelles normes en vigueur (qualité, environnement, sécurité...), son dessein en devient parfois difficile à tracer. Elle doit régulièrement revoir son organisation pour être plus compétitive.

Derrière cette réalité, les hommes et les femmes qui composent l’entreprise doivent constamment s’adapter au changement, s’impliquer et rechercher d’avantage d’efficacité.

Persuadé que la performance de l’entreprise passe par la conjugaison :

- d’une organisation efficiente et

- de la motivation de ses salariés

je mets depuis 14 ans mon expertise au service de différents secteurs d’activité (Industrie, Service, Grande distribution, CCI, Chambre des métiers….)



DOMAINES DE COMPETENCES



AUDIT RH

• Climat social

• Fonctionnement des équipes et des organisations

• Enquête de satisfaction





STRATEGIE D’ENTREPRISE

• Accompagnement à la définition et à la mise en œuvre de projet d'entreprise, projet de service...

• Préparation et conception de projet stratégique

• Formalisation et mise en œuvre opérationnelle de plans d'actions prioritaires





COACHING

• Accompagnement de cadres et d’agents de maîtrise autour des actions de management

• Accompagnement de chefs de projets sur le management transverse

• Accompagnement de cadres sur le développement de compétence(s) de leur collaborateur





FORMATION

• Management des équipes (animation d’équipe, entretien annuel…)

• Management transverse (pilotage projet, délégation, MRP…)

• Relation client (négociation, gestion de situation de crise…)





Mes compétences :

Coaching

Gestion du stress

Audit

Ressources humaines

Gestion de projet

Management

Formation

Conseil

Gestion des conflits

Gestion de la relation client

Prise de parole

Vente

Développement commercial

Conduite du changement