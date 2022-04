Erwan JEANMOUGIN

Particuliers :

Psychothérapies brèves, Accompagnement et développement de la personnalité, Thérapie individuelle et du couple.



Formations effectuées:

- « Communication au travail » VENTANA Arudy (64)

- Audit et Formation commerciale, accueil physique et téléphonique (Commerçants Tarbais)

- Audit/accompagnement terrain Commercial + Debriefing + Formation" SOREF Bordes Assat (64)

- "Prise de parole en public" - Mairie de Tarbes (65) + Professions Libérales

- Suivi et coaching Commerciale en Formation (64) Pau

- "Gérer les tensions/conflits au téléphone, acquérir une aisance au téléphone" ISIS Médical (Artix 64)

- « Téléphone efficace » Isis Médical Artix (64)

- "Travailler et mieux vivre ensemble" – CEDETPH Sarp (65), Séméac (65), Castelneau (65) et Association d’Insertion CIEL Mourenx (64), ESAT Alpha Idron (64), Jean GENEZE (64)

- "Le Conseil de Vie Social, mise en place" – CEDETPH Sarp (65), Séméac (65), Castelneau (65)

- "Communication" / "Accueil Téléphonique et Physique"– ESAT Saint Paul les Dax (40), ESAT Mt de Marsan (40)

- "Accueil Physique et Téléphonique" Ste Bernadette Audaux (64), ESAT Idron (64), ADIAPH Bidos (64)

- "Gestion du Stress" – ESAT Mont de Marsan (40)

-" Gestion des conflits" – ESAT Salies de Béarn (64), Habitat Jeunes Pau Pyrénées (64)

- "Accueil Physique et Téléphonique" Base et Perfectionnement – ESAT Lescar et Oloron Ste Marie (64), St Paul Lès Dax (40), Pau (Le Hameau) 64, Orthez (Christian LANUSSE) 64, Saint Pé (64)

- "Mieux Vendre" Formation 4 commerciaux – Marmer (Menuiserie) (65)

- "Communication intra et gestion de conflits" - Sociétés Transports (31)

- "Condipack" Gestion de réunion, téléphone efficace – Artix (64)

- « Bases du Management » Chronopost (64), Isis Medical Artix (64)

- "Gestion Entreprise"

C.F.O.T (futurs toiletteurs indépendants). Toulouse (31) Depuis 2009

EAPAC (futurs Comportementalistes – Médiateur Animaux de Compagnie (Diplôme d’état)

- "Formation Ennéagramme" – Psychiatre + Infirmières Psychiatriques (65)



Mes compétences :

Assurance

Assurance transport

Coaching

Commercial

Création

Distribution

Ennéagramme

Formation

GMS

Grande distribution

GSB

Immobilier

Informatique

Motivation

PNL

Psychothérapie

Relation d'aide

Transport