Patrice GELB

L’association Bureau Formation Traduction France puise sa richesse et sa diversité grâce à ses membres actifs. Composée d’une équipe d’hommes et de femmes passionnés de communication humaine, ils expriment leur talent et proposent leurs savoir-faire en expression écrite et orale en français et en langues étrangères sur tous les continents.



Ainsi notre association répond au plus près aux besoins des particuliers et des entreprises dans les domaines de :

- La formation en technique d’expression en français ou en langues.

- La traduction interprétation d'usage ou assermentée.

- L'assistance-conseil.



Avec pour leitmotiv l’intercompréhension entre les humains, les membres actifs de l’association mobilisent plus de 15 ans d’expérience en entreprises, instances juridiques, écoles de commerce, universités, filières techniques spécialisées ou encore générales pour vous apporter assistance, soutien, conseil et expertise en France et/ou à l'étranger.



