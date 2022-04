Erwan JOLY

Bonjour,



Je suis né en aout 1976.

Je suis marié et j'ai 3 adorables enfants.



Je suis référent du domaine SI Téléphonie à la Direction Informatique et Télécommunication.



J'interviens dans la conception et la mise en œuvre des centres de contacts du Groupe MAAF.

J'exerce cette fonction depuis 2003.



Principaux Projets auxquels j'ai contribué:



ASVIC (2007 - 2010):

*****************



Migration de l'ensemble des applications d’accueil vocale de MAAF, vers la solution "Genesys Voice Plateforme" hébergée chez Prosodie. Ce SVI est intégré dans l'infrastructure de routage Genesys (mid-sourcée entre MAAF et Orange).



Ce projet, dont j'ai assuré la coordination a représenté 1000 JH DIT et 500 K€ d'investissement sur 3 ans.



EVOTOIP (2009 - 2012):

*******************



Migration des infrastructures de téléphonie d'entreprise du Campus de Niort (Siège Sociale, 3500 abonnés dont 1000 positions ACD) en TOIP.

A la suite d'un appel d'offre, l'intégration a été confiée à NextiraOne.



Lors de ce projet nous avons :

> Fusionné 5 noeuds cirstal OXE R7.1 5 en 2 noeud IP AS R9.1

> Travaillé avec les experts réseau Data à la mise à niveau du LAN (VLan Voix, QOS, POE, LLDP...).

> Migré progressivement les abonnés sur des terminaux IPTouch.

Il nous reste à migrer les accès opérateur sur FIA3 OBS (prévu à la fin du 1er semestre 2012).



Ce projet, dont j'ai assuré la coordination a représenté 800 JH DIT et 1000 K€ d'investissement sur 4 ans.



VIRTUPRO (2010 - 2011):

********************



Basée sur l'infrastructure Genesys 7.6 mid-sourcée existante : conception et mise en œuvre d'un centre d'appel virtuel avec distribution jusqu'à l'agent.

Ce projet pilote c'est appuyé sur 70 positions reparties sur 6 centres et spécialisées dans le traitement des appels issus du marché professionnel.



A cette occasion, nous avons intégré une brique de pilotage à chaud basée sur le StatServer Genesys et Logepal V3.5 (édité par Activeo) .



Ce projet dont j'ai assuré la conception et la coordination a représenté 250 JH DIT.



VIRTUPRI (2011 - 2012):

********************



Dans la continuité de VIRTUPRO, nous avons généralisé la distribution à l'agent sur 450 positions supplémentaires réparties sur un total de 10 sites et spécialisées dans le traitement des appels issus du marché des particuliers.

A cette occasion, nous avons procédé à la migration de la plateforme Logepal V4.1 .



Ce projet a représenté 550 JH DIT.



Mes compétences :

ACD

Alcatel

Centre d'appels

Chef de projet

GENESYS

Reconnaissance vocale

Serveurs vocaux

SVI

Synthèse

Télécoms

VoiceXML