Erwan JOUNOT

En charge de développement fonctionnel et électrique de groupe de climatisation pour le monde ferroviaire, mon travail consiste d'une part à faire l'interface client et d'autre part à piloter en interne les équipes de dévelloppement.



Les responsabilités du poste s'étendent de la rédaction de l'offre technique, au choix et spécification d'architectures, aux tests in-situ, en passant par la formation personnel de maintenance et le suivi client « après-vente ».



Mes compétences :

CAN

Climatisation

Electronique

Électronique embarqué

Ethernet

Expert technique

Qualité

Qualité logiciel

Technique

Validation

Négociation

Gestion de projets internationaux

Gestion de projet technique

Gestion de contrats

Suivi des marchés

Contentieux

Négociation contrats

Transport ferroviaire

Design produit

Automatismes industriels

Régulation