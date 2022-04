Erwan JOUNEAU

Mes compétences :



*** Gestion de projet ***



• Étude du besoin

• Animation d'atelier

• Rédaction des spécifications fonctionnelles

• Planning, suivi et reporting

• Conception et développement

• Test unitaires

• Réalisation de phase de pré production

• Suivi post production et aide au support technique



*** Métier: Dématérialisation ***



• Normes EDIFACT, VDA, GS1, UBL

• Scan/LAD

• Workflow

• PDF signé

•



*** Techniques ***



• Langages : C++, HTML, XSL/XSLT, XML, SQL, Natural, javascript

• Logiciel d'ordonnancement: CONTROL-M

• Logiciel d’éditique : Streamserve

• Système de gestion de base de données : DB2

• Systèmes d’exploitation : MVS, Windows

• Bureautique : suite bureautique Office

• Framework: Eclipse



- LANGUES:



• Anglais (bilingue)

• Espagnol (connaissance)

• Allemand (notions)



