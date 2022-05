Philippe DESBOIS

Ingénieur INSA de Formation, j’ai une solide expérience de direction de projets en ESN et chez le deuxième opérateur de téléphonie Mobile.

Après avoir évolué du développement de logiciel à la direction de projet en ESN, j’ai eu l’occasion de mettre en place et piloter des programmes de refonte SI majeurs ainsi que la mise en œuvre d’usines de développement tant on-shore qu’off-shore.

Rompu à la négociation, au management d’équipes et à la relation transverse, je suis ouvert d’esprit et curieux de nouvelles technologies et je crois aux qualités humaines qui font le succès des grands projets en mettant en marche les compétences complémentaires des collaborateurs et des clients.



Mes compétences :

Management

Information Technology

Pilotage d'équipe

Gestion de projet

Gestion de contrats