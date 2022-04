Erwan KERAVAL

Ingénieur diplômé de l'ECE Paris - Ecole d'Ingénieurs en 2012, spécialisation dans les Systèmes Embarqués dans les Transports, notamment dans le Transport ferroviaire et le Contrôle de Trafic Aérien.



Projet professionnel de devenir travailler en transverse sur toutes les activités de l'ingénierie système dans le domaine ferroviaire ou l'aéronautique afin de pouvoir s'orienter vers du management de projets à long terme.



2 ans et demi d'expérience cumulée dans le domaine des transports notamment :

- intégration et validation d'un système complexe de système d'aide à l'exploitation et d'information voyageur actuellement pour le projet TLN du Grand Paris.

- validation fonctionnelle du système de billettique de toute la Hollande pendant 9 mois.

- validation fonctionnelle du système CBTC (automatisation du métro 13) parisien pendant 23 mois.



Trésorier de l'association étudiante d'intérim JobServic'ECE de mon école pendant 1 an (2010-2011), j'ai eu l'occasion de m'occuper de la gestion d'un porte-feuille important, de gérer l'aspect RH (Rédaction de CDD et de Bulletins de Paie), et de m'occuper des aspects administratifs de l'association.





Compétences :



- Programmation : C, C++, Java, Assembleur (Bases)



- Electronique : Pspice et Matlab (débutant), MikroC – FPGA, VHDL, Microcontroleur



- Linux Embarqué (Bases)



- Windows CE, Framework CE (Bases)



- Connaissances en protocoles CAN, LIN et FlexRay



- Autres : Office, Notepad++, NetBeans, Code:Blocks, Visual Studio 2008





Projets :



- Diverses réalisations de logiciels/jeux en langages C, C++ ou JAVA.



- Projets développés en électronique embarquée sur FPGA, microcontrôleurs, carte cible Linux ou Windows CE.



- Chef de projet pour un Projet de Fin d'Etude : Simulation d'une chaîne de traction électrique avec des outils de National Instrument (Matériels Compact Rio et PXI, Logiciels LabVIEW et Veristand)





Langues :



- Anglais (Lu, écrit, parlé) – TOEIC : 805 / 990



Mes compétences :

Aéronautique

Automobile

CAN

CBTC

Conseil

ingénieur système

JAVA

Lin

Réseaux CAN

Systèmes Embarqués

Transport

Validation

Transport ferroviaire