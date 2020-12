Lan KERAVAL

Antevenio est un groupe média éditeur de sites web et de solutions génératrices de profils et d’audiences qualifiées.

Présent depuis 15 ans sur le marché du marketing online, et coté sur Alternext Paris depuis 2007, Antevenio dispose de bureaux à Paris, Madrid, Barcelone, Milan, Londres, Mexico et Buenos Aires.

Notre mission : aider les marques à rester en avance sur leurs concurrents dans la recherche, l’acquisition et la fidélisation de leurs clients.



3 solutions techniques ont été dévellopés en interne pour nous permettre d'atteindre cet objectif: un module de collecte, un outil d'édition et d'animation de site, une plateforme de routage email & SMS.



Notre équipe française, composée de 15 personnes basées à Paris, a su mettre à profit ces outils ce qui nous permet aujourd’hui de capitaliser sur les actifs suivants :



http://fr.inviptus.com/ = > 450k membres dont 150k actifs sur le dernier mois

http://www.leglobetrotteur.fr/ = > 500k membres dont 200k actifs sur le dernier mois

http://fr.ofelix.com/ = > 1,5M membres dont 450k actifs sur le derniers mois



La combinaison des savoir-faire / solutions / expérience d’Antevenio couplée à l’expérience et au professionnalisme de l’équipe France permettra à celle-ci de maintenir sa croissance notamment grâce à l’intégration et au développement d’une batterie de nouveaux outils plus performants, plus proches des problématiques spécifiques des annonceurs et des attentes des internautes français toujours plus nombreux.





