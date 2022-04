Erwan KERLEROUX

Vous voulez transformer la vie de vos équipes via du recrutement, du conseil, du coaching ou des séminaires d'équipe ?

Chez CrazyWize nous avons fait le choix de constituer l'équipe de nos rêves pour porter des projets muchas inspirants.

Composés de 6 professionnels issus d'horizons divers, nous voulons faire évoluer le monde de l’entreprise en redonnant le pouvoir d’action à ceux qui portent l’entreprise : les salariés





Co-fondateur de CUBIK Partners, cabinet de conseil et de formation spécialisé dans le développement des compétences en amélioration de la performance opérationnelle



Master Black Belt Lean Six Sigma



www.cubik-partners.com : notre cabinet

http://formation-lean.fr/lkd : nos formations

www.excellence-operationnelle.tv : partageons nos idées



Associés CUBIK Partners :

Olivier Cornut : http://www.viadeo.com/fr/profile/olivier.cornut

Camille Durr : http://www.viadeo.com/fr/profile/camille.durr1



Formation initiale : INSA Rennes

7 ans d'expérience dans le conseil en organisation sur les problématiques d'amélioration des performances opérationnelles

7 ans d'expérience dans l'industrie de l'aluminium sur différents postes (Pechiney - Alcan)

Responsable du programme Lean Six Sigma de Centrale Paris Executive Education (programme certifiant de Black Belt Lean Six Sigma - avec spécialisation services)





Mes compétences :

Lean

six sigma

black belt

achat

formation