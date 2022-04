Erwan KERLEROUX

Après 3 années passées en tant que commercial sur les produits grand-public en nutrition animale (aliments pour chevaux, chiens, basse-cour) pour la société Aliments Morvan, j'intègre en 2000, le groupe Evialis en tant que responsable commercial Ouest sur le même segment de marché.



En 2002 et pour 3 ans, j'interviens au niveau national sur les référencements centrale et rejoins en mi 2005 le groupe Nutréa, fruit de la fusion sur l'ouest de groupe Unicopa/Evialis.



J'y occupe un poste de Chef de Marché sur le segment Grand-Public jusqu'en mars 2008.





En avril 2008, je rejoins le groupe CO.BRE.DI.A et intègre la fonction de chef des ventes pour la marque OPEL sur les concessions de Brest et Landerneau.

J'ai occupé de décembre 2009 à fin 2011 la direction de la concession Opel Morlaix.



Après une période de 1 an en soutien et accompagnement familial, Je crée en septembre 2013 la franchise A la lucarne de l'immobiler sur Brest / Pays des abers / Iroise.







Mes compétences :

Pilotage

Agriculture

Négoce