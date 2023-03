Yannick MINGAM

Issu du monde de la distribution et plus particulièrement des produits frais , j’ai exercé dans plusieurs enseignes (Casino, Leclerc, Promocash, Hyper U) en tant que manager. Suite à une reprise d’étude en maitrise AES, je me suis réorienté vers le métier de formateur consultant » que j’exerce actuellement pour plusieurs sociétés de conseil (PIGIER Performance, Totem formation continue, ASC CONSEIL) ainsi qu'à mon compte auprès de la grande distribution (accompagnement de managers, formation en gestion commerciale, Professionnalisation de seconds de rayon vers des postes de managers) mais aussi auprès de commerces de proximité (formation de l'équipe de vente, formation des responsables, étude de marché, gestion de conflits...)

Mes différents contacts avec de nombreux secteurs d’activité (Prêt à porter, maroquinerie, alimentaire, décoration intérieure, grossiste alimentaire …)m’ont permis d’appréhender les problématiques et l’adaptabilité nécessaires à cette typologie de commerce.



Mes compétences :

Formateur

Enseignant

Formation

Fruits et légumes

Grande distribution

Tennis de table

Internet

Audit

Gestion des conflits

Communication