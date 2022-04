Catherine JENTET

Forte d'une expérience de 25 années dans le domaine de la grande distribution, j'ai successivement occupé des postes de manager de rayon, responsable-adjoint de caisses, directrice de magasin et enfin gérante de magasin (TNS) pour différentes enseignes reconnues et ai plaisir aujourd'hui à transmettre mes acquis et mes compétences.



Dans le cadre de mes fonctions en magasin, j'ai recruté, accueilli, formé et accompagné des futurs(es) vendeurs, des hôtesses de caisse, des réceptionnaires mais aussi des adjoints responsable de magasin, missions que j'ai pris un réel plaisir à accomplir avec succès.



Je travaille désormais comme Consultante-Formatrice et transmets mes savoirs et mes compétences acquis tout au long de ma carrière professionnelle pour le compte de différents organismes de formation : cabinet Psychoform (Paris 19), AFPA Orléans (45) et Châteauroux (36), CCI Formation Lyon (69), Afpi d’Auvergne (63 et 03), mais aussi en intra et inter-entreprises en partenariat avec les OPCA…

J’interviens auprès de publics soit salariés en apprentissage ou en contrat pro soit demandeurs d’emploi sur des formations continues, certifiantes, qualifiantes et diplômantes.



Pour mener à bien mes missions, je mets en oeuvre mes savoir-faire et mes expériences avec motivation, rigueur et détermination.



Mes compétences :

Management d'équipe

Formation professionnelle

Animation d'équipe

Animation de formations

Formation continue