Ingénieur Grenoble-INP Esisar en informatique et réseaux. J'ai suivi un semestre spécialisé en sécurité, cryptologie et codage de l'information à Grenoble-INP Ensimag.









Mes compétences :

Langage Java

Perl

Administration système

Langage c

Sécurité informatique

Administrateur réseau

C++

Routing and switching