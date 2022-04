Erwan KRUG

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Trilingue : Allemand / Anglais / Francais



Parcours de vie:

- 9 ans en Grande-Bretagne,

- 2 ans en Allemagne,

- 19 ans en France.



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Expertise Quantitative :



- Stress tests: Modèles de correction d’erreur / Vecteurs Auto-regressifs co-intégrés,

- Calcule de la VaR: historique / Analytique, Monte Carlo.

- Back-testing et estimations recursives

- Diversification (dynamique) de Portfolio, Pricing d’Options (averse/neutre),

- Modelisation d’indices boursiers / Econometrie Financiere sur dérivés d'actions,

- Régression: Logistiques, Familles de procédés ARMA / GARCH / VAR.

- Procédés non-stationaires: variable aleatoire, ARIMA, IGARCH, C-VAR,

- Consistance des paramètres : Simulations Monté-Carlo,

- Relations endogènes : 2SLS, VI,

- Prévisions.



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Expertise Programmation (MATLAB)



1 an d’étude, 2 expériences professionnelles,

soit 2 ans de pratique.



Comprend, entre autres, le codage de tout ce qui précède (cf. ‘Expertise Quantitative’)



Maîtrise des terminologies quantitatives en Anglais.

Parfaite connaissance de l’interface MATLAB

Codage :

- fonctions imbriquées / s’appelant les unes les autres.

- calcule Matriciel.

- Arrays non numériques.

- représentation graphique : plot3, surf, transparence, subplots, (cours de 6 mois en visualisation Graphique).

- fonctions Maple de MATLAB : syms, différentielles et Intégrales, …

- Fonctions ‘handel @’, entre autres pour appeler des actions a l’intérieur de vecteurs,

- vectorisation du code afin d’augmenter son efficacité (vitesse d’exécution),

- Etudes sur Equations Différentielles complexes, entre autres avec ‘ode45’



- prise de recule vis-à-vis du code.

- Identification claire et systématique des variables en commentaires et par la documentation externe.



Suivi régulier des séminaires MATLAB en ligne et des publications Mathworks.



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Mes compétences :

Modélisation

Économie

Chercheur

Économiste

Banque