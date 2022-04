Erwan LACAMPAGNE

A l’heure où les données numériques et physiques se juxtaposent, l’agilité d’une entreprise se juge par son efficacité à gérer la veille de l’information pour mieux réagir à son environnement.



Mon rôle est de capitaliser et de valoriser ces données pour qu’à terme celles ci deviennent des informations utiles, exploitables et exploitées dans le cadre des projets de l’entreprise.



Mes compétences s’articulent autour de quatre axes :



· Le traitement et la sélection de l’information à travers la gestion documentaire, la recherche d’informations et la veille



· La diffusion de l’information par le biais de la rédaction de contenu et la réalisation de produits documentaires comme outils d’aide à la décision



· Une utilisation raisonnée des TIC pour informatiser la gestion des ressources documentaires et utiliser efficacement le média Internet.



· Une prédilection pour les thématiques économiques et sociales telles que les politiques publiques, l’insertion socioprofessionnelle et le développement durable. Ma formation initiale d’éducateur spécialisé me permet également de bien appréhender le fonctionnement de l’entreprise comme une entité humaine et d’adapter mon travail en conséquence.



Mes compétences :

Développement durable

Documentation

Éducateur

Éducateur spécialisé

Environnement

Formation

Formation professionnelle

Insertion par l'activité économique

Intelligence économique

Veille