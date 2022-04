Erwan LALANDE

Depuis novembre 2006, nos activités de maintenance et de commercialisation de produits informatiques auprès de nos clients, nous positionnent en leader auprès des professions de commerces et de services et des particuliers.



Notre stratégie est orientée vers un service maximum pour nos clients.



Nous assurons nos prestations 24h/24 et 7j/7, notamment pour l'hôtellerie et l'industrie.



Nous sommes en mesure de vous fournir des applications adaptées a vos besoins, qu'elles soient déjà existantes ou écrites pour vous.