Erwan LE BOULZEC

Créer: dossiers technique, tableau de mesures, barème de gradation, fiche thermo, détails techniques et points forts.

Maîtriser: gamme de montage, trimming et interlining, validation des prototypes, sms, pps, shipping.

Développer: commentaire technique, analyse des conformités, optimisation des productions et suivi fournisseurs, gestion des plannings collections.



Mes compétences :

Création

DOSSIERS TECHNIQUES

Infographie

Manager

Processus Industriels

Production

Production manager