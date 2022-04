Erwan LE DU

Diplômé d’un Bachelor chef de projet événementiel à L' ISEFAC de Nantes, consécutif à un BTS Management des Unités Commerciales en alternance chez Chronodrive, je suis actuellement régisseur général et coordinateur d'événements sportifs, ludiques et culturels pour séminaires d'entreprises.



Épanoui dans mon travail, je reste ouvert a toute proposition d'emploi en tant que Chef de projet ou assistant dans l’événementiel,, Coordinateur ou chargé d'événement, ou encore en tant que Commercial dans le secteur de l’événementiel, sportif ou non.



Dévoué, dynamique et rigoureux, je m'engage à apporter une contribution dynamique et profitable à une entreprise, et qui me permettrait d’approfondir mes connaissances et de mettre en valeur mes compétences professionnelles.