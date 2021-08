Erwan LE GUEN

Responsable qualité, sécurité et environnement, avec un background en production et mécanique.

Durant mes huit années dans ce métier, j’ai renforcé mes compétences dans la mise en place, l’amélioration et pilotage de systèmes QSE, tout en visant à atteindre l’efficience et en garantissant une utilisation conviviale. Cela dans des contextes aussi variés et exigeants que le nucléaire, l’aérospatiale ou des associations.

Ces expériences m’ont permis de développer rigueur, autonomie et pugnacité.



Mes compétences :

Qualité

ATEX

Méthode SMED

SST

Gestion documentaire

Microsoft Office

Procédés speciaux

5M

CATIA V5

Veille réglementaire

Gantt

Pareto

ANPQP

Réduction des coûts

coûts qualite

Tableau de bord / Scorecard

Sécurité

ERP

Protection de l'environnement

PDCA

Production

Norme ISO 14001

QQOCOQP

MASE

Métrologie

EN9100

5S

Réglementation ICPE

Audit interne

Macros

Norme ISO 9001 V2008

PERT

Gestion de projet

Assurance qualité

OHSAS 18001

QSE

AMDEC/FMECA

Manuel qualité

Kanban

Ishikawa

Contrôle qualité

Gestion de la production

Arbre des causes

Environnement

Audit

Visual Basic for Applications

ISO 900X Standard

ISO 14001 Standard

CATIA

APQP

Quality Control