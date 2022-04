Erwan LE GUENNEC

Management d’équipe commerciale, marketing et finance en Europe et en Asie

Négociations commerciales internationales avec des grands comptes (retailers) et des agents

Gestion de la distribution de marques en wholesale (parfums et cosmétiques)

Stratégie de lancement de produits et marques à l’international (plan marketing, investissements)

Marketing opérationnel (gestion et développement d’animations, d’outils merchandising, de meubles)

Gestion complète de compte de résultats : CA de 50 millions d’Euros

Expatriation de 4 ans à Hong Kong



Mes compétences :

Négociation commerciale

Export

Luxe

Business development

Cosmétique

Management

Grands comptes

Direction commerciale

Marketing