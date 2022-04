Erwan LE LEUCH

Ingénieur en génie électrique (HEI 94), évoluant depuis plus de 20 ans dans le domaine multi-technique dont 10 ans comme Directeur général, j’ai contribué au positionnement de centres d’activités de CEGELEC et de filiales de BEALAS ENERGIES et de VINCI ENERGIES.



Directeur de MONNIER SARL, j’ai intégré cette PME de 160 collaborateurs, 20 M€, dans le groupe VINCI ENERGIES après une restructuration en profondeur.



Auparavant, j’ai développé une région de BEALAS ENERGIES Service de 50 collaborateurs, 3 centres d’activités, 8 M€ ; ainsi que les ventes des centres d’activités de CEGELEC OUEST.



De sorte que j’ai acquis une expertise technique et une pratique confirmée en développement de centre de profit et de marchés au niveau national.



Qualités : leader, développeur, stratège et opérationnel, proactif, pragmatique, négociateur, mobilisateur, pugnace, manager de proximité



Mes compétences :

Gestion du compte d'exploitation

Contrôle des marges et des ratios

Fidélisation Grands Comptes

Gestion de portefeuille

Recrutement/encadrement des équipes commerciales

Produits et Services Techniques

Pilotage/développement des ventes

Redressement/réorganisation