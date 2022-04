Erwan LE NAN

10 années d'expérience en communication visuelle, packaging et dans le développement de marques.



En agences et chez l’annonceur, où j’ai géré des projets de communication, identités visuelles et packagings. A l’étranger, où j’ai géré la communication visuelle d'une marque premium pendant 4 ans à Chicago.



Je suis également Co-auteur du livre de design « Packaging » aux Editions Eyrolles et Jury en Master « Communication graphique » à l’ECV Paris XI. Pour plus d'information : erwanlenan.com



Mes compétences :

Communication

Stratégie de marque

Luxe

Packaging

Marketing

Management d'équipe

Stratégie d'entreprise

Gestion de projet

Identité visuelle

Print

Stratégie de communication

Chaîne graphique

Communication visuelle