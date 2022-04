Erwann LE NAN

Je suis webmaster e-commerce retail senior au sein de la société Golf Plus, spécialisé dans la vente de matériel de golf.

Je m'occupe du développement de la croissance des sites Golf Plus via les leviers e-marketing, du déploiement de la société sur les réseaux sociaux (youtube, twitter, facebook), de la mise en place du catalogue produits et réalise des plans d'actions promotionnels et commerciaux s'inscrivant dans la stratégie marketing.



Durant ces années, j'ai été responsable de 2 refontes de site e-commerce, dont une utilisant un nouvel ERP.



Plusieurs autres projets ont amélioré notre e-réputation et aujourd'hui nous sommes un des acteurs majeurs du e-commerce spécialisé dans la vente de matière de golf.



Site e-commerce :



Mes compétences :

E-mailing

Microsoft office

Webmaster

Création graphique

WebDesign

Rigueur

Créatif

Community manager

Web marketing

Management

SEO et SEM

E-commerce Retail

Gestion du catalogue produits