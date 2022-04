Erwan LE ROY

Consultant sénior Oracle et e-Business Suite, je participe depuis plusieurs années à la mise en place, et au maintien de l'ERP d'Oracle.



Expérience technico-fonctionnel en ERP Oracle EBusiness Suite sur différents modules

- la production (fabrication, logistique, achat, vente, mobile,etc..)

- la gestion (comptabilité, finance, commercial, achat)

- le service (contrats - OKS, CS, projects - PA )



Développements spécifiques autour de L'ERP (PL/SQL, Forms, Java).

Analyse fonctionnelle.



De Formation Chef de Projet, j'interviens également sur d'autres technologies (Microsoft, MySQL, .Net, PHP, Java, etc.) pour des définitions des besoins, conception d'outils progiciels et d'interface, de sites intranet, etc.



Mes compétences :

Visual Basic .Net

Intranet

JavaScript

Conseil

ASP.NET

Ingénierie

Microsoft SQL Server

SQL

Extranet

PHP

Informatique

Java

Java EE

Oracle E business Suite

Oracle