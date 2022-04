Erwan LE ROY

Bonjour et bienvenue sur mon profil,



Titulaire d'un Master en Énergétique et d'un Dut en Génie Thermique et Énergie, je suis expert dans de nombreux domaines scientifique et technique comme la thermique, la mécanique des fluides ou encore l'électricité de puissance. Ces domaines d'application me permet de construire des audits énergétique, de dimensionner et de concevoir des installations de chauffage ou de climatisation.



Mes compétences :

Thermique du bâtiment (Perrenoud, RT2012)

Energies (CVC, Mécanique, électrique, nouvelle)

Programmation informatique (VBA, Matlab, Java)

DAO / CAO (SolidWorks, AutoCAD, Catia)

STD (Pleiad-Comfie, Trnsys, Comsol, Matlab)

Audit énergétique / HQE